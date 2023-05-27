محافظ قنا يترأس الاجتماع التنسيقي لتنمية منطقة المثلث الذهبي

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر جامعة جنوب الوادي، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة قنا، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وجامعة جنوب الوادي، بما يخدم تنمية منطقة المثلث الذهبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل سعيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من المتخصصين في مجالات الهندسة والتعدين والتخطيط والاستثمار بديوان عام محافظة قنا.

وقال محافظ قنا، إن مشروع المثلث الذهبي يعد واحدا من أكبر المشروعات القومية التي ستنفذ في جنوب صعيد مصر، وسوف يحقق طفرة تنموية شاملة سواء كانت عمرانية أو زراعية أو تعدينية أو سياحية أو صناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المنطقة تحوي الكثير من الثروات الطبيعة التي تخدم عملية التنمية المتكاملة والمستدامة لمنطقة جنوب الصعيد، وذلك من خلال إقامة مجمعات صناعية متكاملة تهدف إلى تعظيم حجم الاستفادة من كنوز هذه المنطقة كما أنها تساهم في ارتفاع الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

كما قدم محافظ قنا شكره للمسئولين بجامعة جنوب الوادي لتنظيمهم هذا اللقاء التنسيقي، وعرض الدراسات البحثية التي تمت بمنطقة المثلث الذهبي، مثمنا دور الجامعة كمنارة للعلم ومركزا للدراسات البحثية والاستشارات الفنية، في تقديم الدعم للمحافظة لتنفيذ المشروعات القومية المختلفة، وذلك من خلال دراساتها البحثية المختلفة، فضلا عن دورها في تقديم الخدمات المجتمعية وتنمية المجتمع.

من جانبه استعرض الدكتور عادل سعيد الخطوات التي تم تنفيذها على أرض الواقع بداية من إسناد المشروع إلى شركة دي بولونيا الإيطالية عام 2015، لإعداد الخطة الرئيسية التي تستهدف تنمية منطقة المثلث الذهبي من خلال وضع تصور حقيقي مبني على الواقع الحالي والمستقبلي والإمكانيات المتاحة، مرورا بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي عام 2017، مشيرا إلى أن منطقة المثلث الذهبي تقع على مساحة 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وفقط وسفاجا والقصير، ويستغرق تنفيذ المشروع بها 30 عاما، ويتم تنفيذه على 6 مراحل تستغرق كل مرحلة 5 سنوات، مضيفا أننا نعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التنسيق مع عدد من الشركات الأجنبية والمصرية لبدء استثماراتهم في المنطقة.

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد عكاوى بالحضور، ونقل تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لهم، مؤكدا أن جامعة جنوب الوادي جامعة تسخر جميع إمكانياتها ودراساتها البحثية لخدمة مشروع المثلث الذهبي والمساهمة في نجاحه، مستعرضا الإمكانيات التي تضمها الجامعة من حيث المساحة التي تشغلها والكليات والمعاهد التابعة لها وتطور الدراسة بها، وأعداد الطلبة والخريجين، والعاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك المعامل البحثية والمكتبات والمجلات العلمية والدوريات التي تقوم بإصدارها الجامعة، مؤكدا على استعداد الجامعة لتقديم كافة أوجه الدعم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي سواء كانت دراسات بحثية سابقة، أو استشارات فنية.

وقدم الدكتور محمد إسماعيل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث عرض توضيحي ، تضمن خريطة رقمية للموارد المعدنية في منطقة المثلث الذهبي، وكيفية الاستفادة منها في مجالات الصناعة والتعدين.

كما قدم الدكتور وائل بكري عميد كلية الآثار عرض توضيحي حول آلية التنشيط السياحي بمنطقة المثلث الذهبي، من خلال رسم الخريطة السياحية للآثار اليونانية، وتأهيل مسار الحجاج القديم عبر طريق قفط القصير.

يذكر أن مشروع المثلث الذهبي يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث إن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع أثرية، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار، وسوف يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار سنويا، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.