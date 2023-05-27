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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مديرية أمن القاهرة تنظم زيارة لطلاب المدارس للحماية المدنية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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نظمت مديرية أمن القاهرة اليوم زيارة لطلاب إحدى المدارس بإدارة الحماية المدنية
في نفس السياق قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة إلى (وحدة إطفاء الشروق بإدارة الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع لاسيما التواصل مع النشء بإعتباره نواة الأسرة والمجتمع.

 

مديرية أمن القاهرة وحدة إطفاء الشروق