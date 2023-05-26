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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر السعودي يتخلص من زميل رونالدو الأجنبي

رونالدو مع النصر
رونالدو مع النصر السعودي
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قررت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، التخلص من أحد لاعبي الفريق الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة العالمي لحسم ملف الراحلين عن الفريق؛ من أجل انتداب صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي المقبل، لتجاور أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، الذي تعاقد معه النادي في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن نادي النصر قرر التخلص من خدمات لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف في الصيف المقبل بعد خروجه من حسابات الفريق.

ماشاريبوف

وينتهي عقد ماشاريبوف مع العالمي، في ديسمبر القادم، ويتيح له التوقيع لأي ناد في الشهر المقبل دون الحصول على موافقة ناديه الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن زميل رونالدو لن يكمل عقده مع النصر، حيث يوجد اتجاه قوي داخل النادي بتوقيع مخالصة مالية معه للرحيل أو إعارته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة 6 أشهر حتى شهر ديسمبر موعد نهاية عقده مع النصر السعودي.

وتعاقد النصر مع جلال الدين ماشاريبوف قائد منتخب أوزبكستان في يناير 2021 لمدة موسمين، وتهتم العديد من الأندية الخليجية في الحصول على خدماته، فضلًا عن تلقيه عروض من الدوري السعودي لضمه في الصيف المقبل.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 63 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر وفي جعبته 66 نقطة.

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