الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في إقليم "كراسنودار"

اعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسي شخصا حاول تنفيذ هجوم إرهابي بمقر حكومي في مدينة "غلينجيك" بإقليم "كراسنودار".

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "أن الأمن أحبط مخططا إرهابيا في بلدية غلينجيك بإقليم كراسنودار، حيث تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1981، خطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد المقرات الحكومية بالمنطقة".

وأضاف البيان، أنه تم العثور على متفجرات مجهزة للاستخدام مخبأة، كما تم العثور في مكان إقامة الشخص، الذي تم اعتقاله، على مكونات ومعدات لتصنيع المتفجرات وتعليمات لتصنيع العبوات الناسفة مصدرها شبكات الإنترنت الخاصة بالتشكيلات الأوكرانية.. وتم رفع دعوى جنائية بموجب مادة في القانون الجنائي (التحضير لهجوم إرهابي).