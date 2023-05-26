"القومية لمياه الشرب" ترد على ما نشر بـ"البوابة نيوز" بشأن الخدمات بقرية أبو تشت بقنا

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشر بالموقع الاليكترونى للبوابة نيوز قسم “صوت الناس”، تحت عنوان إسكان النواب تناقش 13 طلب إحاطة بتاريخ 21/3/2022 بشأن عدم وجود خدمة صرف للمناطق المذكورة والمحرومة من الخدمات.

وأفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة العلاقات العامة بالآتى:

أولا: مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ابو تشت بمحافظة قنا، فإنه بخصوص مياه الشرب جارى العمل بتوسعات محطة مياه ابو تشت بطاقة 51 الف 3 يوم وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال بالمحطة 91 % ومتوقع الانتهاء 6/2023.

أما خصوص الصرف الصحى، فتم التوسعات الخاصة بالصرف وجار التنفيذ للشوارع المحرومة واستكمال شبكات الصرف والاستناد للشركة المنفذة وانهاء اعمال التصميمات تمهيدا لبداء التنفيذ، وعملت لتوصيل خدمات الصرف بمركز فرشوط.

وذلك وفقا للرسوم المتقدمة من مجلس المدينة بخطة الدولة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 وانه تم الاسناد للشركة المنفذة، وجارى إنهاء العمل بمحطة الصرف الصحى بقرية سمهود، لذا فإن قرية سمهود ابو تشت قنا جارى تنفيذ الصرف بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.