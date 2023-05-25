خلال 24 ساعة.. ضبط 3 جرائم تهريب عبر المنافذ الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2118) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (31) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (240) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (7) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.