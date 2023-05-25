الوادي الجديد تنفذ مشروع إنشاء مدرسة الخارجة المتميزة للغات

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مشروع إنشاء الخارجة المتميزة المتكاملة للغات، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل.

ووجه الزملوط، باستكمال أعمال تشجير الفناء ومنطقة ألعاب الأطفال وتأثيث الفصول والقاعات ورفع كفاءة وتجميل محيط المدرسة من الخارج.

كما تابع المعسكر الصيفي لطلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى تكثيف البرامج التدريبية العملية للطلاب خلال فترة العطلة الدراسية، كما تابع استكمال تجهيزات الورش والمعامل الملحقة.

كما تفقد خلال الجولة، المدرسة الثانوية الزراعية واطمأن على سير أعمال الإمتحانات العملية للدبلومات الفنية، وكذلك أعمال رفع الكفاءة الجارية لعدد من المنشآت داخل المدرسة.

ورافق المحافظ خلال جولته التفقدية، حنان مجدي نائب المحافظ،صباح اليوم، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية.

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (1)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (2)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (3)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (4)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (5)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (6)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (7)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (8)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد بمدارس الخارجة (9)