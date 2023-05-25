رياح مثيرة للرمال وأمطار علي معظم الأنحاء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة ليلا علي كافة الانحاء.

ويشهد الجمعة نشاط رياح مثير للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحرى وتكون رعدية علي مناطق من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد وتكون خفيفة علي مناطق السواحل الشمالية الشرقية و مدن القناة والقاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 والصغري 21 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27 درجة.