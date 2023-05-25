الشاعرة أميرة محي الدين تفوز بمسابقة النشر الإقليمي بجنوب سيناء

كشف أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، عن فوز الشاعرة أميرة محى الدين، فى مسابقة النشر الإقليمى بإقليم القناة وسيناء الثقافى للعام المالى ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

وبهذه المناسبة يتقدم الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى ، وأحمد فريج مدير إدارة الثقافة بجنوب سيناء ، وحنان مرعى مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة بالإقليم، وأمال عيد مسؤول النشر بالإقليم، ورحاب الشيخ مديرة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، بالتهنئة لشاعرة العامية أميرة محى الدين فى مسابقة النشر الإقليمى عن ديوان " فراشات مشافتش النور" .

ويأتي ذلك وفقا لإستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وفى إطار توجيهات الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى ، برعاية المبدعين وخاصة الشباب وتكثيف الحراك الثقافي.

وفي سياق آخر، وفى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، لتحقيق العدالة الثقافية ، ووفقا لتوجيهات الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، لتكثيف الحراك الثقافى بسيناء الحبيبة، بهدف اكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتهم.

وكشف أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، عن اعتماد الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، لخمس فرق لكورال الأطفال بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة جنوب سيناء وهى ( كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء - وكورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ - وكورال أطفال بيت ثقافة نويبع - وكورال أطفال بيت ثقافة دهب - وكورال أطفال بيت ثقافة أبوزنيمة).

وضمنت لجنة التقييم فى عضويتها حمدى الواعى، وعبدالله الرحال ورئاسة د. جمال عبد الحى.

وفى هذا الصدد، يتقدم الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، بالتهنئة لاعضاء الفرق ومديرى المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج والتى تم اعتمادها.