أمام العدالة| محاكمة 8 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل نجله بمنشأة القناطر

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 8 متهمين بقتل شخص، والشروع في قتل ابنه، لخلافات ثأرية بمنشأة القناطر.

يصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية طلعت عبده حسانين، وصبحي عبد الحميد.

وأُسندت التحقيقات في القضية للمتهمين بأنهم قتلوا المجني عليه "هشام . ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة بنادق آلية؛ وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الخامس وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أمطروه بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه "محمد . ه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفًا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.