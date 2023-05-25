الشرطة الكينية تحبط هجومًا إرهابيًا في منطقة حدودية

أعلنت الشرطة الكينية إحباط هجومًا إرهابيًا في منطقة واقعة على الحدودية الشرقية مع الصومال.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكينية ريسيلا أونيانغو أمس الأربعاء، إن فريقًا أمنيًا صادر 6 بنادق وقذيفتين صاروخيتين وقنبلتين يدويتين وأغراضًا أخرى خلال عملية أمنية بمقاطعة غارسا شمال شرق كينيا.

وكانت الشرطة الكينية قد داهمت مخيمًا لحركة الشباب الإرهابية في أعقاب تقارير تفيد بأن الجماعة الإرهابية كانت ترسل أفرادها إلى كينيا خلال الشهر الماضي لشن هجمات.