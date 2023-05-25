البيت الأبيض: مفاوضات سقف الدين تسير بشكل مثمر

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والقادة الجمهوريين في الكونجرس حول رفع سقف الدين، تسير بشكل مثمر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "كانت المحادثات مثمرة، وهذا هو الشيء الرئيسي".

كما أعربت جان بيير عن إمكانية للتوصل إلى "اتفاق معقول بين الحزبين".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في وقت سابق، إن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يؤدي إلى أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد.

وأوضح مكارثي أن السلطات الأمريكية ستكون قادرة على حل المشاكل التي نشأت ولن يكون هناك تقصير في ذلك.

بدوره، أكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه لا ينوي في الوقت الراهن اللجوء إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين ومنع تخلف الولايات المتحدة عن السداد.