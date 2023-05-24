الجباس يخطف فوزا قاتلا لبيراميدز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا صعبا، أمام ضيفه حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز.

حاول بيراميدز تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الضيوف، ولكن دفاع الحدود كان متميزا في الشوط الأول، وحاولوا خطفهدف في مرمى أصحاب الأرض، ولكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.

وأهدر فخر لاكاي لاعب بيراميدز، ركلة جزاء لفريق، وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والخمسين، تصدىلها فخر لاكاي المهاجم الجنوب أفريقي ولكنها سددها في يد حارس مرمى الحدود.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع تسجيل بيراميدز هدف الفوز عن طريق دودو الجباس ليضيف ثلاثنقاط غالية لبيراميدز رفع بهم رصيده إلى النقطة الخامسة والخمسين، ويتواجد في المركز الثاني بينما يتجمد رصيد الحدودعند النقطة السادسة عشر ويظل في المركز الاخير.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف