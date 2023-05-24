غلق وتشميع قاعة أفراح بمنيل شيحة في الجيزة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي مواطن من وجود قاعة أفراح مخالفة بمنطقة منيل شيحة بمركز ومدينة ابو النمرس، تحدث إزعاجا علي مدار اليوم وتتسبب في بعض المخالفات.



وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ببحث شكوي المواطن والاستجابة له .



وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة علي القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدد من حالات الاشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة.

الي جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة بمتابعه اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.