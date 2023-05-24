الإحصاء: 1٫7% زيادة في كمية الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2021 .

ومن أهم المؤشرات انه بلغ إجمـالي كميـة الإنـتاج الـسمكى 2٫00ملـيون طـن عـام 2021 مقـابـل 2٫01ملـيـون طـن عـام 2020 بنســبة انخفــاض قدرها 0.43%.

وبلغت كمية الإنتاج السـمكى بالمصـايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيـرات والميـاه العـذبة) 425.8 ألـف طـن عـام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%.

واحتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنـتاج، فـقد بلـغت نـسبتها78٫4 ٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 12٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫8٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫7٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من اجمالى الإنتاج السمكى،

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58مليـون طن عـام 2021 مقابل 1٫59مليــون طـن عام 2020 بنسـبة انخفـاض قدرها 1٫0٪ عن العام الســابق .



وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان.....) بنســبة 97٫8٪ يليها القشريات (جمبرى،كابوريا ،..) بنسبة 1.3٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫5٪ يليها الـرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية و الرخويات (سبيط ) بنسبة 0٫1٪ لكل منهما من إجمالى الإنتاج السمكى .

كما بلغ انتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للاستزاع السمكى) - بركة غليون - بمحافظة كفر الشيخ من الإسماك البحرية 79 طنا من الإسماك المياه العذبة 565 طن - وبلغ إنتاج الجمبرى833 طنا).

وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة ومن الجمبرى 654 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طنا، ومن مزرعة الفيروز 707 أطنان.