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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بقتل شقيقته ووالدته في الإسماعيلية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات وابنتها  بالإسماعيلية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بالتعدى على والدته وشقيقته بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابتهما التى أودت بحياتهما.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبسؤال والده ، قرر أن نجله من مدمنى المواد المخدرة وتنتابه حالة هياج بسبب الإدمان من حين لآخر وسبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان وأضاف بسابقة تعديه عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بالاسماعيليه وزارة الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية