بالصور.. الفنان عمرو سعد يشارك جمهوره أحدث ظهور له

نشر الفنان عمرو سعد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور جديده له فى أحدث ظهور يشارك بها جمهوره .

وظهر سعد من خلال الصور يرتدى نوعين مختلفين من "عقد الرقبه" أحدهم "ألماظ" والآخر من "اللولؤ"، ويرجع ذلك لتجسيد سعد فى آخر أعماله الفنية دور شخص يتعامل مع تجار المجوهرات.

وأثناء ظهور عمرو سعد فى لقاء تلفزيونى مع الإعلامى عمرو أديب، طل علينا سعد يرتدى عقد من "الالماظ" الحقيقى بعد أن وجه له عمرو أديب سؤالاً مباشراً عن "العقد" الذى يرتديه وهويته، وهو ما يؤكد تعلق الفنان عمرو سعد بأزياء الشخصبة بعد إنتهاء العمل.

ويشار أن الفنان عمرو سعد شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" ، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، محمود قابيل، نور النبوى، ناهد السباعى، والإخراج ياسر سامى .

ويذكر أن الفنان عمرو سعد يستأنف مشاهد فيلمه "الغربان" ، لطرحه فى موسم الصيف السينمائى المقبل، بطولة عمرو سعد، عائشه بن أحمد، عبدالعزيز مخيون وعدد والإخراج يس حسن .

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