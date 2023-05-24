رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة تيانجين الصينية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية وفد جامعة تيانجين الصينية برئاسة الدكتور يو هايكسيانج رئيس الجامعة بهدف بحث سبل التعاون العلمي و الأكاديمي المشترك بمقر الجامعة بالشاطبى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة بشرى سالم المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة .



وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الصينى، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الصينية في المجالات العلمية والاكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة و المجالات الهندسية والتكنولوجية بصفة خاصة مشيرا إلى دور الجامعة كبيت خبرة للصناعة بالمنطقة المحيطة بها والتى تمثل 40% من الصناعات المصرية بصفة عامة و 58% من صناعات البترول و الغاز و البتروكيماويات فى مصر لافتا إلى إمكانيات الجامعة المادية والبشرية وعلاقاتها الدولية والدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات العالمية.



وأشار الدكتور يو هايكسيانج رئيس جامعة تيانجين الصينية إلى حرص الجامعة على تطوير التعاون مع جامعة الإسكندرية من خلال الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.