كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة عقب اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 84.3%.

زغاريد وفرحة.. محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

وأطلقت أمهات الأوائل الزغاريد فور إعلان أسماء أبنائهم ضمن قائمة الأوائل على مستوى المحافظة في ظل أجواء من الفرحة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبا وطالبة موزعون على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.