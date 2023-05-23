الدوري الممتاز.. البنك الأهلي يفوز على أسوان بثنائية

حقق فريق البنك الأهلي فوز هام علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أهداف اللقاء فريق أسوان عن طريق اللاعب محمد حمدي ذكي من تمريرة من أحمد خالد على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أعلى يسار المرمى في الدقيقة 52، وجاء هدف التعادل للبنك الأهلي عن طريق كريم بامبو، كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار مهدها محمود سيد بالرأس إلى كريم بامبو المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى في الدقيقة 67، بينما أحرز هدف الفوز لفريق البنك الأهلي اللاعب محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 77 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي الي 31 نقطة من 29 مباراة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد فريق أسوان عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.