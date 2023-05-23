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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتقديم مزيد من المساعدة لإيطاليا لمواجهة آثار الفيضانات

الفيضانات في إيطاليا
الفيضانات في إيطاليا
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أفاد الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع إيطاليا في مواجهتها موجة الفيضانات الأخيرة التي تسببت في مقتل 14 شخصا.

وقال الاتحاد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للشعب الإيطالي في هذا الوقت الصعب".

وذكرت المفوضية الأوروبية أمس أنه استجابة لطلب من السلطات الإيطالية، يتلقى الاتحاد الأوروبي حاليًا عروضًا بإرسال معدات ضخ من النمسا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطات الإيطالية في التعامل مع الفيضانات الغزيرة.

ويأتي الطلب بعد أن تسببت الظروف الجوية القاسية في إيطاليا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الأيام الماضية، أثرت بشكل خاص على المنطقة الشمالية الوسطى.

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