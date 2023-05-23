برلماني يطالب الحكومة بإعلان جدول زمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة

طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلي دمج وزارة الصناعة مع قطاع الأعمال مضيفا: "لم نري منها الا خصخصة وتصفية".

وانتقد البرلسي حديث المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن المشاكل المطروحة من المشاركين فى الجلسة الأولي، حيث وصفها ب أنها ليست بجديدة.

وأكد البرلسي أن المشاكل ليست بجديدة لأن الحكومة ليس لديها ما تقدمها وانه اذا لديها ما تقدمه لم نكن فى حاجه للجنة لبحث مشاكل الصناعة بالحوار الوطني.

وطالب خلال كلمته الجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الحكومة باعلان الجدول الزمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، لافتا الي ضرورة اطلاق حملة قومية لتوعية الشباب وصغار المصنعين حول اهمية المشروعات الصغيرة لتقيل الفاتورة الاستيرادية والنقد الاجنبي .

وأشار إلي ضرورة التوجه نحو المدن الصناعية من خلال المدن القائمة فى المحلة وكفر الدوار والاهتمام بها وليس اطلاق مدن جديدة، مقترحا تقديم مشروع بعنوان " المحلة الكبري ذات طابع خاص" للأمانة الفنية للحوار.