جامعة المنوفية تنظم ندوة توعوية للطلاب عن أمجاد الجيش وإرادة الشعب في الحفاظ على الوطن

نظمت جامعة المنوفية ندوة توعوية بعنوان تحرير سيناء .. واستردادها إرادة شعب وإصرار جيش، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية.

وحاضر في الندوة اللواء محمد نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات السابق والدكتور عبدالخالق عبد الله جبه أستاذ الدراسات العبرية والإسرائيلية جامعة المنوفية والدكتور محمد أحمد صالح مدير مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة .

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الحبيبة، ثم رحب الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة بضيوف الندوة والطلبة والطالبات من مختلف الكليات .

واستعرض الدكتور عبد الخالق جبه خلال الندوةالدروس المستفادة من نكسة يونيو 1967 وكيف استعدت مصر لتحقيق الانتصار وتحدث عن وحدة والتحام الشعب المصري والعربي مع القيادات السياسية لإسترداد ارض سيناء من الأعداء وحقائق عن عبور القوات للمانع المائي المنيع، كما أشاد بصمود الجيش المصري وبسالته.

كما تحدث اللواء محمد نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات السابق عن موضوع الندوة واستعدادات الجنود المصريين للحرب ومشوار البطولات والعقبات التي واجهت الجيش المصري وكيفية التغلب عليها .

وحضر الندوة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والدكتور عمرو علام رئيس قسم اللغة العبرية بجامعة المنوفية والدكتور مجدي شحاتة جامعة عين شمس وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وطارق كمال مدير إدارة إعداد القادة وقامت بتقديم الندوة الدكتورة دعاء الشاعر .

وإختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلبة والطالبات وفتح باب الأسئلة والإستفسارات حول موضوع الندوة .