الولايات المتحدة تجدد التزامها بمساعدة اليمنيين على خلق مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بمساعدة اليمنيين على خلق مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم، وذلك بالبناء على الهدوء الذي استمر 13 شهرا والذي أتاحته الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء - إنه من خلال الدبلوماسية المكثفة، تدعم الولايات المتحدة بثبات جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية اليمنية اليمنية لحل النزاع بشكل دائم وعكس مسار الأزمة الإنسانية ودعم دعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.

وأضاف "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أقدم خالص تمنياتي للشعب اليمني في يوم الوحدة الوطنية الثالث والثلاثين".