ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تجدد التزامها بمساعدة اليمنيين على خلق مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بمساعدة اليمنيين على خلق مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم، وذلك بالبناء على الهدوء الذي استمر 13 شهرا والذي أتاحته الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء - إنه من خلال الدبلوماسية المكثفة، تدعم الولايات المتحدة بثبات جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية اليمنية اليمنية لحل النزاع بشكل دائم وعكس مسار الأزمة الإنسانية ودعم دعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.

وأضاف "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أقدم خالص تمنياتي للشعب اليمني في يوم الوحدة الوطنية الثالث والثلاثين".

 

الولايات المتحدة اليمنيين وزير الخارجية الامريكي بلينكن