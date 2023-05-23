اليوم.. «دينية النواب» تناقش موازنة المستشفيات التعليمية الجامعية للعام المالي 2023-2024

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة فيما يخص المستشفيات الجامعية "قطاع الصحة" وهي ( مستشفى طب بنين أسيوط، مستشفى دمياط الجامعي، ومستشفى الزهراء الجامعي).

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروع الموازنة العامة فيما يخص مستشفيات ( جامعة الأزهر مدينة نصر، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي)