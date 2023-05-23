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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «دينية النواب» تناقش موازنة المستشفيات التعليمية الجامعية للعام المالي 2023-2024

دينية النواب
دينية النواب
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تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروع الموازنة العامة فيما يخص المستشفيات الجامعية "قطاع الصحة" وهي ( مستشفى طب بنين أسيوط، مستشفى دمياط الجامعي، ومستشفى الزهراء الجامعي).

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروع الموازنة العامة فيما يخص مستشفيات ( جامعة الأزهر  مدينة نصر، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي) 

لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب الدكتور على جمعة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024