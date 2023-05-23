ضبط 12 مخالفة سير في خطوط السرفيس بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة ، وفى هذا السياق كثفت إدارتى المتابعة والمواقف حملاتهم لمتابعة تلك المنظومة.

كشفت الحملات المُنفذة مؤخرًا عن قيام سائقى سيارتين تعملان بخط السنانية بزيادة تعريفة الأجرة، وعدم التزام سائقى ١٢ سيارة بالعمل بخط سير " الاعصر / عزب النهضة " ، وكذلك خط سير الترعة الشرقاوية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات ، كما تستمر متابعة تلك المنظومة بشكل دورى لمنع اى محاولات لاستغلال المواطنين.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شوارع منطقة الرهبينى بالمنطقة القديمة بالاسفلت ،حيث تأتى تلك الاعمال ضمن الخطة النهائية لمشروع المناطق الغير مخططة.

حيث شهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق و الحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى هذا السياق، ، وجهت " المحافظ " بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد و المواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".