الخارجية الإسبانية تدين اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى

أعربت إسبانيا، اليوم الاثنين، عن رفضها اقتحام وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى المبارك، وخطابه بخصوصه، داعية إلى الالتزام بالاحترام الصارم للأماكن المقدسة.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إنها ترفض خطاب بن جفير الذي اقتحم المسجد الأقصى المبارك في دعوة للسيطرة عليه، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا البيان "الأطراف المعنية إلى بذل كل ما في وسعها لتلافي التوترات في ساحة المسجد الأقصى والحفاظ على الاستقرار فيه، وكذلك دعم عمل الأردن في هذا الصدد".

وكان الوزير المتطرف بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة صباح أمس، متقدما عشرات المستوطنين، حيث أجروا جولة استفزازية في باحاته، فى وقت شددت فيه شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشباب للمسجد ودققت فى هويات المصلين.

وقد قوبل هذا الاقتحام، بإدانات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية شديدة.