إدراج منطقة الرهبيني ضمن مبادرة المناطق غير المخططة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شوارع منطقة الرهبينى بالمنطقة القديمة بالاسفلت، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن الخطة النهائية لمشروع المناطق الغير مخططة.

وشهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق والحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى هذا السياق، وجهت " المحافظ " بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ويشمل تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط، بجولة ميدانية مفاجأة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بمركز خدمة عملاء كفر سعد ليصبح مركز يليق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها بمركز كفر سعد وتوابعها.

أيضا قام شاهين بتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل وذلك ضمن محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وقد أوضح “شاهين”، أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع،أحواض تهوية ترسيب نهائى، كلور.