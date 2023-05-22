وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع أعضاء "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر "الفيديوكونفرانس" مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وذلك بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسيد وسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي السادة كحضور فعلي: مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، وكريم أسعد رجل الأعمال في انجلترا مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Brooks & Kempton Ltd وKimpex International.

كما شارك عبر "الفيديوكونفرانس" المهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادل بولس رجل الأعمال في كندا رئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية.

واستهلت السفيرة سها جندي اجتماعها بالترحيب بأعضاء المجلس التأسيسي مؤكدة أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والذي عقد أغسطس الماضي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الشركة المصريين بالخارج للاستثمار سيديرها بالكامل المصريين بالخارج فهم يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، لذلك فإن اجتماعنا هذا جاء لمناقشة الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للبدء الفعلي لتأسيس هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها، والتي ستتمثل في الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعقاري والتجاري.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، لافتة إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر قرارات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.

في السياق ذاته، أعرب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، عن تقديره لحماس هذه الكوكبة من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين في عديد المجالات، وفخور بالدافع الوطني لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الحكومة أعدت خطة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصًا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسي عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدين أن الدولة قامت بمجهود كبير جدًا في تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بنية تحتية قوية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار وهذا دور القطاع الخاص وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة، لافتين إلى أنه فور الانتهاء من وضع التصور الأولى والاتفاق عليه سيتم الترويج للشركة بين الجاليات المصرية بالخارج مؤكدين إنها ستلاقي قبولا كبيرا وصدى واسعا لديهم.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج واطلاع السيدة الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في ترتيب لقاءات مع الجهات المعنية في الدولة.