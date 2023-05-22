مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 22/مايو/2023 - 11:46 ص

نفذ مستوطنون إسرائيليون، مسيرة استفزازية، من مستوطنة "كريات أربع" إلى البلدة القديمة في مدينة الخليل، وصولا إلى المسجد الإبراهيمي، بحماية قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين رددوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين في البلدة القديمة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي منعت مرور المواطنين الفلسطينيين لدى عبور المسيرة.

وكثرت استفزازات المستوطنين في الخليل في الآونة الأخيرة، وقبل يومين، احتفل المستوطنون بالموسيقى الصاخبة بالانتهاء من ترميم مبنى أثري تم الاستيلاء عليه في البلدة القديمة قبل نحو عشر سنوات.

وأسفرت اعتداءات المستوطنين على سكان وتجار البلدة القديمة في الخليل، عن غلق العديد من هذه المتاجر أبوابها، بعد عزوف الناس عنها خوفًا من التعرض للاعتداء، وقد تحولت أنحاء في البلدة القديمة إلى ما يُشبه مدينة أشباح.