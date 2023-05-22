النيابة تناظر جثة قتيل مشاجرة الجمالية

فتحت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في واقعة قتل شاب علي يد عاطل بمنطقة الجمالية، وانتهت النيابة من مناظرة جثة المتوفي ومعاينة مكان الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة ان الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطعنة نافذة في القلب ، أدت حدوث نزيف أسفر عن وفاته في الحال، وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

واستدعاء شهود الواقعه، وباشرت التحقيق مع المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.