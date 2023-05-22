"واس": الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تصل إلى مطار بورتسودان الدولي

الإثنين 22/مايو/2023 - 09:41 ص

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة، وصلت، اليوم الاثنين إلى مطار بورتسودان الدولي السوداني، محملة بـ30 طنا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

وأفادت الوكالة السعودية، بأن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.