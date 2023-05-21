شعبة الثروة الداجنة: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد مشكلات القطاع

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قطاع الدواجن فى مصر يواجه عدد من المعوقات والمشكلات وعلى رأس المعوقات التى تواجه القطاع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في قطاع الدواجن.

واضاف السيد خلال اجتماع مع أعضاء الشعبة وممثلى مصلحة الضرائب اليوم، أن هناك مدخلات إنتاج و تعاملات تتم مع جهات وأشخاص ليس لديهم سجل تجاري، وبذلك لن يستطيع العاملين في القطاع الحصول على فاتورة منهم تثبت عملية البيع أو الشراء.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تطالب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بالإضافة لتوفير الفواتير كافة من الكهرباء والمياه و مدخلات الإنتاج و الأعلاف، وذلك أمر صعب تطبيقه على أرض الواقع ذلك تم إلقاء مع ممثلي من مصلحة الضرائب، لتوضيح كل الحقائق، ومناقشة التفاصيل كافة لتطبيق القرارات بوضوح، حتى لا يقع أصحاب قطاع الثروة الداجنة في مخالفات لعدم إدراك كيفية التنفيذ.

وأضاف السيد أن القطاع يرحب بالتعاون المثمر مع كل جهات الدولة، بتنفيذ القرارات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، من أجل زيادة الإنتاج خاصة في صناعة هامة تمس الأمن القومي المصري مثل الثروة الداجنة.

وداعا جميع الجهات لتوحيد الصفوف والتعاون والتكاتف من أجل إعادة صناعة الثروة الداجنة ليس لعهدها السابق بل أفضل مما كانت بالإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.