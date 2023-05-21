غلق 61 منشأة طبية وإصدار 138 ترخيصا في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع إجراءات مكافحة العدوى بها.

حيث تم المرور على ٥٨٣ منشأة طبية وإصدار عدد ١٣٨ ترخيص مكانى طبقا لقانون ٥١ و١٥٣ لعام ٢٠٠٤، وتم إصدار عدد ١٤٩ خطاب للدفاع المدني لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم قبول عدد ١٤٦ ملف للترخيص والرد على عدد ١٢ شكوى مقدمة من المواطنين، وتم تجديد عدد ٢٦٩ عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة، كما تم إصدار عدد ٦١ قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل.

كما تم إدخال عدد ١٢١١ جديدة لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر، هذا وقد تم ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة وصحة المرضى.