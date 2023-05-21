بسبب خلافات أسرية.. عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة

أقدم عامل على ذبح زوجته بأحد شوارع مدينة الغردقة، اليوم الاحد، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، مما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة، وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا، يفيد تعدى زوج على زوجته بسلاح أبيض «سكين» حيث قام بطعنها في الرقبة ما أصابها بإصابات بالغة، وذلك بمدخل شارع النجدة من الحجاز بالغردقة، حيث سقطت غارقة في دمائها بعد أن سدد لها زوجها طعنة في الرقبة، لخلافات أسرية بينهما.

تم نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى الغردقة العام، في حالة خطرة، وجرى إلقاء القبض على الزوج، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.