مصطفي موسي: جميع أحزاب المعارضة في كل جلسات الحوار الوطني تتحدث عن المحبوسين

قال موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد، إن جميع أحزاب المعارضة في كل جلسة تتحدث عن المحبوسين احتياطيًا، مؤكدا أن المصريين يهمهم أن يكون الجميع احرار، ولكن لايجوز الضغط علي الدولة بهذه الطريقة للإفراج عن السجناء.

وطالب خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، لجنة شئون الأحزاب إعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد، مشيرًا إلي أن الأحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا او سياسيًا.

وأضاف رئيس حزب الغد، لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطرون على المشهد السياسي، قائلا: احنا مش هنحط رأسنا في الرمال زي النعام.

كما أكد موسي مصطفي موسي، أنه من الضروري أن يحدث تعديل كامل للأحزاب حتى يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية.