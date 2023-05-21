بث مباشر.. حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لـ2023

ينطلق بعد قليل حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعالم ٢٠٢٣ بأبو ظبي، والتي يتنافس عليها ثلاث أدباء وثلاثة أديبات من الجزائر، والعراق وليبيا ومصر والسعودية وعمان، والذين وصلوا إلى القائمة القصيرة.



ومن المقرر أن يتم تكريم الست أدباء الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة قبل الاعلان عن الرواية العربية الفائزة، ويتنافس على الجائزة الكبرى كلا من الصديق حاج أحمد مؤلف رواية "مُنّا"، أزهر جريس مؤلف رواية "حجر السعادة"، الكاتبة نجوى بن شتوان مؤلفة رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"، الكاتبة ميرال الطحاوى مؤلفة رواية "أيام الشمس المشرقة"، فاطمة عبد الحميد مؤلفة رواية "الأفق الأعلى"، زهران القاسمى مؤلف رواية "تغريبة القافر".



وتُعد الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" أكبر حدث أدبي وثقافي ضخم على مستوى الوطن العربي، والذي ينتظره الوسط الثقافي العربي والعالمي، إذا أن الجائزة لا يقتصر عملها فقط على القيمة المادية بل أيضًا تسهم في ترويج تلك الأعمال الأدبية "الروائية" وترجمتها إلى لغات عدة ما يسهم في ترويج الأدب العربي على المستوى العالمي.



وتكونت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، برئاسة محمد الأشعري، ومكونة من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.

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