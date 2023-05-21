وكيل صحة الدقهلية يشيد بكفاءة الأطقم الطبية بمستشفى أجا

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية عن عمق تقديره لكافة الأطقم الطبية بمستشفى أجا المركزى لما يبذلونه من جهد للتخفيف عن المرضى، مشدداً فى الوقت نفسه على استمرارها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وكان الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي وتحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومتابعة من الدكتورة نورهان الحسينى مسئول المتابعة بالطب العلاجي قد نجح فى استئصال كيس دهني بالمنظار علي المبيض الأيسر لسيدة تبلغ من العمر ٢٥ عاما.

وكان قد تبين أن السيدة تعاني من تاخر انجاب ثانوى وآلام مستمرة بالبطن وبعد إجراء الأشعة والفحوصات تبين وجود الكيس وتم استئصاله والمريضة الآن بصحة جيدة .

وفى سياق متصل قام فريق طبى بقسم الجراحة بنفس المستشفى بإجراء فك تداخل تليسكوبى بالأمعاء بدون تدخل جراحى واستكشاف البطن باستخدام جهاز الأشعة لطفل يبلغ من العمر عامين.

يذكر أن ذلك يأتى بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.