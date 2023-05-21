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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اختتام قمة مجموعة السبع في هيروشيما بعد محادثات مع زيلينسكي بشأن أوكرانيا

قمة مجموعة الدول
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
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اختتمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أعمالها في هيروشيما اليوم الأحد بعد مناقشات حول الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد وصوله إلى اليابان والذي حظى بتغطية إعلامية كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أنه صدر خلال القمة بيان يعبر عن دعم الدول لأوكرانيا التي تشهد حربا روسية. ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق اليوم.
وأشارت الوكالة إلى أنه يعتقد أن زيلينسكي دعا - خلال جلسات اليوم التي شارك فيها بعض قادة الدول الناشئة والنامية في "الجنوب العالمي" - المجتمع الدولي إلى تقديم دعم واسع.
وبعد اختتام هذا التجمع، من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا كرئيس لقمة مجموعة السبع لهذا العام.
ووفقا للوكالة اليابانية، تجنبت العديد من الدول في الجنوب العالمي الانحياز لأي طرف بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث يعتمد بعضها على روسيا - وهي دولة غنية بالموارد - للإمدادات العسكرية والطاقة.
وقال مصدر دبلوماسي أوكراني إن زيلينسكي - الذي يقوم بأول زيارة له لليابان منذ الحرب الروسية في فبراير 2022 - قد يلقي خطابا في المدينة الواقعة غربي اليابان، التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية عام 1945.
كما يخطط زيلينسكي لعقد اجتماع ثنائي منفصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لهيروشيما.
يذكر أن زيلينسكي كان قد وصل إلى مطار هيروشيما على متن طائرة حكومية فرنسية بينما أصدر قادة مجموعة السبع بيانا تعهدوا فيه بدعم أوكرانيا.

زيلينسكي قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأزمة الأوكرانية