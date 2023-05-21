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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المركز الأمريكي للزلازل: نيويورك أصبحت مهددة بالأعاصير لهبوطها عن مستوى سطح البحر

نيويورك
نيويورك
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حذر تقرير نشره المركز الأمريكي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، من أن مدينة نيويورك أصبحت مهددة بشكل متزايد بالأعاصير نظرا لهبوطها عن مستوى سطح البحر.
وكشف التقرير، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن مدينة نيويورك تهبط ما بين مليمتر ومليمترين في السنة عن مستوى سطح البحر بسبب الوزن الهائل لمبانيها الشاهقة وارتفاع مستوى مياه البحر.

نيويورك الأعاصير