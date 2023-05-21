أوكرانيا تعلن إسقاط مُسيرات روسية حلقت فوق إقليم دنيبروبتروفسك

الأحد 21/مايو/2023 - 08:49 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني أسقط جميع المسيرات التي أطلقها روسيا فوق الإقليم يوم أمس.

وقال ليساك في تصريحات (نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): في ليلة 21 مايو 2023، أطلقت القوات الروسية طائرات بدون طيار على منطقة دنيبروبتروفسك. دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع أهداف العدو.

وأضاف:" أن القيادة الجوية الشرقية التابعة للجيش الأوكراني قامت يوم أمس بعمل ممتاز".. وبحسب كلماته، لم يتم تسجيل أي حالات أخرى لهجمات معادية في المنطقة صباح اليوم.

وتابع المسئول الأوكراني أن الروس قصفوا صباح اليوم منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة. ظل المدنيون سالمين. بينما يتم حاليًا فحص آثار الهجوم والتحقق منها