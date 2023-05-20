«أمان ليك» تطلق أول تجربة تأمين رقمية

حصلت شركة أمان ليك لوساطة التأمين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها في مجال وساطة التأمين، وقد أقر رئيس الهيئة على الموافقة بإدراج الشركة في سجل الوسطاء الاعتباريين تحت الرقم ١٠٩ بتاريخ ١١-٥-٢٠٢٣، إذ تمنح هذه الموافقة الشركة الحق في تقديم خدمات التأمين وفقًا للاشتراطات التي وضعتها الهيئة.

تسعى شركة«أمان ليك» لوساطة التأمين إلى تطوير قطاع التأمين في مصر وزيادة الوعي به من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد علي منصتها الإلكترونية.

والتي تقدم حلول التأمين بشكل رقمي، ليغير بدوره مفهوم التأمين التقليدي ويجذب عملاء جدد للاستفادة من التغطيات التأمينية المختلفة المقدمة في مصر.

وقد حصلت الشركة على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد إستيفاء كافة الشروط وتقديم خطة عمل طموحة تقوم على أسس علمية ومحاور عمل مختلفة تعتمد على التكنولوجيا ورقمنة منتجات التأمين وقنواتها التسويقية.

أكد مهاب أبو عيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظتها التأمينية إلى أكثر من مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، بدعم من هيكلها الإداري مما يجمعه من خبرات وأفكار جديدة في مجال التأمين.

ويضم مجلس الإدارة كلا من إيهاب السكري ومحمد منصور، كمؤسسين للشركة، بالإضافة إلى عبير خطاب والتي تشغل منصب العضو المنتدب للشركة.