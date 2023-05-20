لأول مرة.. مصر تستضيف بطولة أفريقيا للبوتشا والاتحاد يعلن موعد الافتتاح

تستضيف مصر بطولة إفريقيا للبوتشا ، في الفترة من 2 يوليو إلي 8 يوليو المقبل، والتي تقام علي صالة حسن مصطفى، بمشاركة 7 منتخبات.

وتحظي هذه البطولة باهتمام كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، من أجل إخراجها بشكل يليق باسم مصر، والذي نجحت في الفترة الماضية بتنظيم العديد من البطولات الدولية سواء الفردية أو الجماعية.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024، لمنافسات الزوجي الفرق، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي المنظم للبطولة برئاسة الدكتور

أحمد أدم .

قال أحمد آدم رئيس اتحاد الرياضيات ذوي الشلل الدماغي، إن البطولة تحظي باهتمام كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة، من أجل تحقيق نجاح كبير.



واضاف رئيس الاتحاد، أن المنتخب المصري تم تجهيزه على اعلي مستوي من اللاعبين، والذين خاضوا معسكرات عديدة في الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب والتأهل لاولمبياد باريس 2024

ومن المقرر ان يعلن الإتحاد المصري لرياضيات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي عن عدد الدول المشاركة في البطولة الأفريقية مطلع الشهر المقبل بعد غلق باب الاشتراك.