بينهم عمرو دياب.. نجوم التسعينات يحيون حفل زفاف ابنة حميد الشاعري (فيديو)

شرك عدد من نجوم الفن والإعلام في حفل زفاف نبيلة ابنة النجم حميد الشاعرى الذى أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى، ومن بين الحضور محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر والنجم محمد حماقي و المخرج محمد سامي وحمدى بدر وأحمد سعد وأحمد أيوب وأكرم حسني ومي عمر ومصطفى شوقي ومحمد قماح ومحمد محيي وحسام حسني والإعلامية منى الشاذلى، والنجمة يسرا، كما حضر الفنان مجدى الشاعرى شقيق الكابو والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعدد من أصدقاء العائلة وأقاربهم.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في إحياء الحفل من بينهم الهضبة عمرو دياب وإيهاب توفيق وحكيم ومصطفى قمر وعدد من نجوم التسعينات حيث قدموا بباقة كبيرة من أجمل أغانيهم الذي تألقو بها خلال مشوارهم الفني بأكمله، وتفاعل معهم الحضور بالرقص وترديد كلمات الأغاني.