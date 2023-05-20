أبرزها مفهوم الدولة الوطنية.. خبير: قمة جدة خرجت برسائل واضحة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ قمة جدة خرجت برسائل واضحة فيما يسمى بالثوابت العربية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مفهوم الدولة الوطنية، لأن جزءا كبيرا من مشكلات العالم العربي السابقة هو انهيار الدولة الوطنية المركزية بسبب صعود ميليشيات موازية وكيانات مسلحة عسكرية وبالتالي فقد جرى إعاقة الدولة وزيادة التدخلات الخارجية.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الرئيس السيسي أكد مفهوم الدولة الوطنية، أي دولة واحدة، مؤسسة واحدة، جيش واحد، شرطة واحدة، وسلطة واحدة، لأن هناك دول عربية كثيرة تواجه مشكلة متعلقة بهذا الأمر مثل اليمن وليبيا والسودان وقبل ذلك في دول أخرى".

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ القيادة السياسية تؤكد دائما أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية والدولة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية والحلول السياسية التوافقية العربية، كما أن هذه القمة قدمت لأول مرة حلولا عربية لمشكلات عربية، ففي السابق كانت الأزمات عربية والحلول لم تكن عربية.