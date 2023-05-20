مقرر بـ"الحوار الوطني": دعم الهوية الوطنية والانتماء عند الشباب يتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إنّه شارك في الجلسة الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية، وكانت جلسة ثرية جدا شارك فيها العديد من الخبراء في هذا الأمر ومن ممثلي الأحزاب والاتجاهات السياسية.

وأضاف "الحصري"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "استفدت جدا من وجودي في الجلسة، لأن الهوية الوطنية من الموضوعات المهمة جدا التي يجب أن ننظر لها بشكل مختلف للتأكيد على الهوية الوطنية للمواطن المصري التي جمعت بين العديد من الثقافات، الفرعونية، الإسلامية، المسيحية، وثقافات دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر".

وتابع: "هناك حاجة إلى دعم هذه الهوية الوطنية والانتماء عند الشباب، الذين قد يكونوا غير ملمين ومدركين لتاريخهم وتاريخ بلدهم والبطولات التي قام بها المصريون، والتي أكدت أن المصري خليط من كل هذه الثقافات، للمصري هوية ثقافية متميزة وهوية متميزة عن كل دول العالم".

وحول محور الزراعة والري، فقد أكد أنه من أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما نتيجة أسباب عدة، منها الظروف التي مر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما ترتب عليه نقص إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار عالميا.





