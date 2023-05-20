كولر يبدأ دراسة إنبي بالفيديو استعدادا لمواجهة الدوري

يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق إنبي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة من جديد لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز، والتي يستهلها بمواجهة فريق إنبي، ضمن مواجهات الجولة 29 من المسابقة المحلية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق إنبي في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ويتربع فريق الكرة بالنادي الأهلي على قمة جدول ترتيب أندية الدورى الممتاز برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فقط في المسابقة حتى الآن حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات ولم يتذوق طعم الخسارة، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم بـ40 هدفًا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعيًّا حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل، يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 38 مباراة في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 مواجهات ونال 12 هزيمة في الدوري حتى الآن، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، فيما تلقت شباكه 34 هدفً