رئيس مياه دمياط: جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة عمل محطات الصرف

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط،بجولات ميدانية مستمرة استهدفت المرور علي عدد من المحطات لتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل وذلك تضمن محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وقد أوضح شاهين أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة, وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية ترسيب نهائى، كلور.

تلي ذلك زيارة أحمد شاهين لأعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي عزبة البرج, وقد شدد خلال زيارته ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد.

وقد صرح شاهين أن الشركة لا تدخر جهد في سبيل الوصول بتغطية الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة بالمحافظة ومد شبكات الصرف الصحي بها، وأن رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100% داخل المحافظة إنما هو هدف استراتيجي يتم العمل عليه من خلال الخطط المتتالية.

تابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والشركة القابضة للمياه ، انتظام أعمال التشغيل بمحطة صرف صحي طبل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط حيث أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة, وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية ترسيب نهائي، كلور جاءت تلك الزيارة بعد زيارة اللواء أحمد ماهررئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط .

تلى تلك الجولة إجتماع بقاعة الاجتماعات بالشركة تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء تجارب التشغيل الفعلى عن طريق الأمم المتحدة UN Habitatوالاستعداد لتسليم المحطة ونقل تبعية التشغيل لشركة مياه الشرب بعد نجاح العينات مع استمرار المتابعة للمحطة لحين استلامها.

يذكر أنه افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، محطة معالجة صرف صحى طبل، حيث رافقتها خلالها أ.رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat و الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطنى للمشروع ،واللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط..