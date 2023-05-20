قمة السبع: اليابان والبرازيل تؤكدان أهمية بناء شراكة دولية واسعة لمعالجة التحديات العالمية

السبت 20/مايو/2023 - 10:42 ص

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أهمية بناء شراكة دولية واسعة لمعالجة التحديات العالمية كتغير المناخ وأزمات الغذاء وبناء السلام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت أن الزعيمين تبادلا - خلال اجتماع ثنائي استمر لنحو ساعة على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما" اليابانية - وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية.

وأكد كيشيدا ودا سيلفا أهمية إعلاء القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وتعهدا بالتعاون للحفاظ على النظام الدولي المبني على سيادة القانون وتعزيزه.

واتفقا على أن التعاون فيما بين مجموعة واسعة من الشركاء يعد مهما لمعالجة تحديات عدة يواجهها المجتمع الدولي، وأكدا التعاون الوثيق من أجل قمة مجموعة العشرين التي ستترأسها البرازيل العام المقبل.

وشدد الزعيمان على قيادة الجهود لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث إن البلدين حاليا عضوان غير دائمين في مجلس الأمن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعهد كيشيدا ودا سيلفا بتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد رحب صباح اليوم بزعماء 8 بلدان إضافية تمت دعوتها إلى محادثات قمة السبع وهي الهند وإندونيسيا واستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل وفيتنام وجزر كوك وجزر القمر.

