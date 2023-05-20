أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحامَ المسجد الأقصى المبارك من قِبل مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي.
وأهابت الرابطة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، رافضة بشدة كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة.
وجددت رابطة العالم الإسلامي التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني، التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة.
العالم
رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامَ المسجد الأقصى من قِبل الاحتلال الإسرائيلي
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أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحامَ المسجد الأقصى المبارك من قِبل مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي.
أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحامَ المسجد الأقصى المبارك من قِبل مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي.