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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامَ المسجد الأقصى من قِبل الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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 أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحامَ المسجد الأقصى المبارك من قِبل مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي.
وأهابت الرابطة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، رافضة بشدة كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة.
وجددت رابطة العالم الإسلامي التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني، التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة.

الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى